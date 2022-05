Mooie plaatjes en overlast door noodweer in Nederland

Ben jij natgeregend vandaag? Grote kans van wel, want in het hele land regende het flink. Op sommige plekken onweerde het en viel er zelfs hagel uit de lucht.

Het noodweer veroorzaakte veel problemen. Op het spoor bijvoorbeeld. Veel treinen kunnen niet rijden omdat er bomen op het spoor liggen. Op sommige plekken brak ook brand uit door bliksem, op andere plekken stonden straten onder water.

Manege

In Son en Breugel stortte het dak van een manege in. Drie paarden raakten daarbij gewond. De brandweer kwam in actie om ze te redden. Volgens de eigenaar van de manege gaat het nu redelijk goed met de paarden.