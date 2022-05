Het is droog: dieren hebben hulp nodig om te overleven

Eindelijk viel er vandaag wat regen, maar voor de natuur is dat nog lang niet genoeg. Het is namelijk al lange tijd erg droog in Nederland. Veel dieren hebben daarom hulp nodig om te overleven.

Ook op de Veluwe is dat een probleem. Op veel plekken waar normaal water staat, is het nu droog. En dat is vervelend voor dieren die er anders drinken.