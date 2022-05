Roken jouw ouders buiten? Ook dat is gevaarlijk voor kinderen

Dat roken ongezond is, dat weet iedereen. En ook het inademen van de rook van een ander is niet goed. Maar wist je ook dat roken op afstand gevaarlijk is voor kinderen? Weinig mensen weten dat en daarom is er een nieuwe campagne gestart.

Als volwassenen buiten roken, kunnen ze gevaarlijke stoffen mee naar binnen nemen. Het zit in hun kleding en aan hun handen. Die kleine rookdeeltjes kun je niet zien, maar ze zijn wel gevaarlijk.