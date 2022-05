Nieuwswekker: Uitslag van de eindtoets + Schoolreisjes!

Goedemorgen op deze laatste dag van je schoolweek. Het is niet echt een dag om lekker buiten te spelen. In de ochtend is er nog wel wat zon, maar in de middag trekken heftige buien over het land met onweer en zware windstoten. Het wordt 18 tot 26 graden (dat laatste in Limburg).

Dit heb je misschien gemist: - De hele avond reden er gisteren nog minder treinen door blikseminslag en bomen op het spoor. Rond Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Hilversum en Amersfoort. Door het onweer van gisteren vielen meerdere treinen uit. Het treinverkeer rond Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Hilversum en Amersfoort is door het noodweer van vanmiddag ernstig ontregeld geweest. Door blikseminslag en bomen op het spoor vielen er op meerdere trajecten treinen uit. - Zo'n 200 asielzoekers zijn vandaag in bussen vanuit het opvangcentrum in Ter Apel naar andere locaties gebracht. Ze slapen nu in het Brabantse Budel en het Drentse Vledder. Omdat de asielzoekers zijn overgebracht, moesten er vannacht geen mensen meer op stoelen of op de grond slapen. Vorige week moest dat nog wel, omdat het het opvangcentrum in Ter Apel te vol ligt.

- De Europese Unie gaat kijken of geld van rijke Russen kan worden gebruikt voor het repareren van de schade in Oekraïne na de oorlog. Een van de Europese leiders, Ursula von der Leyen, zei gisteravond tegen de Duitse zender ZDF dat ze vindt dat Rusland zijn bijdrage moet leveren aan het heropbouwen van Oekraïne. In Europa wordt voor zo'n 30 miljard euro vastgehouden van Russische en Belarussische mensen die met banden hebben met president Poetin. Er zijn bijvoorbeeld ook villa's, boten en kunstwerken in beslag genomen. Dit is vandaag in het nieuws: - Scholen krijgen vandaag de uitslag van de eindtoets van Cito. Niet alle kinderen krijgen de uitslag meteen. Sommige scholen bespreken het pas volgende week. Kinderen die de IEP-toets hebben gemaakt, kregen de uitslag al eerder deze week. Vorige maand maakten kinderen in groep 8 de centrale eindtoets. Daar maakten wij deze video over.

- Eindelijk mag het weer: schoolreisjes! Het Jeugdjournaal vroeg scholen waar ze naartoe gaan op schoolreisje. En de meeste scholen blijken naar een pretpark te gaan. De pretparken zelf merken dat ook; het is op veel plekken drukker dan ooit. Ook in Hellendoorn, waar kinderen van basisschool De Langenoord naartoe zijn gegaan. En wij gingen mee. Hoe het was, dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

- Worden de voetbalsters van FC Twente vanavond kampioen? Ze staan nu drie punten voor op Ajax in de ranglijst. En vanavond spelen Twente en Ajax tegen elkaar. De vrouwen van Ajax moeten zeker tien keer scoren om nog kampioen te kunnen worden. Dus dikke kans dat Twente voor de achtste keer in vijftien jaar Eredivisie Vrouwen kampioen wordt!

Pro Shots

- Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix in Barcelona komen twee Nederlanders in actie. Natuurlijk rijdt Max Verstappen voor Red Bull. Maar ook Nyck de Vries gaat rijden. Hij doet mee bij het team van Williams en neemt het daar voor één training over van Alexander Albon. En dan nog even dit: In Peru is een drugssmokkelaar opgepakt. Wat 'ie zei toen de politie hem arresteerde? Roekoe!