Ook vandaag onweer verwacht

Ook vandaag kun je rekenen op overlast en schade door onweer, net als gisteren. De weerdienst KNMI waarschuwt voor flinke onweersbuien in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daar geldt vanmiddag code geel.

Er is kans op hagel, zware windstoten en veel regen in een korte tijd. In Zuid-Limburg kunnen hagelstenen van 2 centimeter groot uit de lucht vallen. Oppassen daar dus.

Het KNMI waarschuwt ook voor schade door omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag.

Code Oranje

Gisterenmiddag gold een tijd code oranje vanwege het onweer. Meerdere mensen raakten gewond door omgewaaide bomen. Op veel plekken raakten huizen beschadigd en liep het water kelders in. Rond Utrecht, Amsterdam, Amersfoort en Arnhem reden geen of minder treinen.

Zo zag zag het onweer in Nederland er gisteren uit: