Schoolreisjes vaak naar pretpark: 'Supertof dat we weer kunnen!'

Na twee jaar corona mag het eindelijk weer: schoolreisjes! We vroegen in een onderzoek waar jullie het meest naartoe gaan. En wat blijkt: pretparken zijn het populairst. Met z'n allen in de bus en gillen in de achtbaan, dat vinden veel kinderen het leukst. Maar niet alle kinderen vinden dat. We hebben er een stelling over. Wat vind jij?