De uitslag van de eindtoets is er!

Een maand geleden zat je misschien wel te blokken op de eindtoets, net als bijna alle kinderen uit groep 8. En nu is de uitslag van de meeste eindtoetsen er. Leraren mogen zelf weten wanneer ze de scores aan de klas vertellen. Veel meesters en juffen doen dat deze week.

Bij zo'n eindtoets krijg je een score. En net als het schooladvies is de eindtoets-score een manier om te kijken welk soort middelbare school het beste bij je past.

Het schooladvies heb je waarschijnlijk al gehad. En dat is het belangrijkste bij het kiezen van een middelbare school. Maar voor veel kinderen is de uitslag van de eindtoets ook belangrijk.

Want met die uitslag kun je een ander soort school kiezen dan je school adviseert. Bijvoorbeeld als je een hogere score had bij de eindtoets dan je school had verwacht bij het schooladvies.

Een derde van de achtstegroepers scoorde hoger dan verwacht. Als je juist lager scoorde dan verwacht, hoeft er niets te veranderen.