Dit is het officiële Avondvierdaagse-lied!

Samen wandelen en een feestje vieren. Dat is voor veel kinderen de avondvierdaagse. De afgelopen twee jaar kon de avondvierdaagse niet doorgaan vanwege corona. Maar nu is 'ie terug. En dit jaar ook met een eigen liedje: Avond4daagse van Kinderen voor Kinderen.

Hoe dat gaat, zie je in de video hierboven.

Recordaantal aanmeldingen

Veel scholen hebben dit jaar een recordaantal aanmeldingen van kinderen die meelopen in de avondvierdaagse. Die is voor de meeste kinderen over twee weken, maar sommige plaatsen hebben hem al gehad.