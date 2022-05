Nieuwswekker: FC Twente kampioen + Apen als huisdier

Goedemorgen bij weer een verse nieuwswekker. Over weer gesproken: dat is gelukkig een stuk beter dan de afgelopen dagen. Daar lees je zo meer over. Net als over de kampioen van de Eredivisie voor vrouwen en een hard werkend paard. Maar eerst dus...

- In Duitsland heeft het noodweer voor erg veel schade gezorgd. Ook zijn er bijna 40 gewonden en is er 1 iemand overleden. Vooral in de stad Paderborn was het noodweer heftig. Volgens de Duitse politie was er daar een tornado. Vanaf vanmiddag wordt het ook in Duitsland weer beter weer.

- Twee dwergzijdeaapjes woonden in een woning in Tilburg. Maar dat mag helemaal niet. In Nederland mogen apen niet als huisdier gehouden worden. Daarom zijn de aapjes nu in beslag genomen en gebracht naar een opvang-locatie.