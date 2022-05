Twee aapjes leefden als huisdier in Tilburg (en dat mag niet)

Twee dwergzijdeaapjes woonden als huisdieren in een woning in Tilburg. Maar dat mag helemaal niet. In Nederland mogen apen niet als huisdier gehouden worden.

De politie heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de dieren in beslag genomen. De aapjes waren volgens de NVWA wel gezond.

'Het mag niet'

Stichting AAP vangt in Nederland onder andere apen op. Peter de Haan werkt daar en hij zegt dat het niet vaak voorkomt dat apen bij iemand thuis worden gevonden.