Apenpokkenvirus nu ook in Nederland

Het kwam eigenlijk bijna nooit voor in Europa, maar ineens zijn er meerdere mensen besmet met apenpokken. Ook in Nederland is het nu opgedoken. Gisteren werd bekend dat iemand besmet is met het virus. Mensen met apenpokken worden meestal niet heel erg ziek. Ze kunnen wel last krijgen van koorts, hoofdpijn en spierpijn. Ook krijgen ze bultjes of blaasjes op hun huid.

Het virus werd voor het eerst vastgesteld bij apen. Daarom heet het ook apenpokken. Het kan overgaan van dieren op mensen, maar ook van mensen op andere mensen. Je kunt het krijgen via je neus, ogen of mond. Bijvoorbeeld door te zoenen met iemand die het heeft. Je kunt ook besmet raken met apenpokken via open wondjes of door druppeltjes die uit de blaasjes komen.

Appenpokken is dus besmettelijk. Het wordt daarom goed in de gaten gehouden. Toch hoeven we ons volgens deskundigen geen zorgen te maken. De kans op een grote uitbraak zoals bij corona is heel klein, zeggen ze.

Een pandemie is heel onwaarschijnlijk, want het verspreidt zich anders. We nemen het wel serieus. We willen het zo snel mogelijk opsporen en zorgen dat het zich niet verder verspreidt. Jaap van Dissel, virus-deskundige