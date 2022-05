Achter de schermen: Finalisten Jeugdjournaal Wedstrijd komen langs

Bijzonder bezoek vandaag op de Jeugdjournaal-redactie. De finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd kwamen langs. Ze kregen een rondleiding en mochten ook voor de camera staan als een echte presentator.

De finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd was al in november, maar vanwege corona was alles toen online. Hieronder zie je hoe dat ging: