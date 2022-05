Nieuwswekker: Verstappen in actie + Iedere dag een Big Mac

Dit heb je misschien gemist:

- In het plaatsje Losser, in de buurt van Enschede, is een platte kar met een groep mensen gekanteld. Daarbij raakten 20 mensen gewond. Het zou gaan om een voetbalteam dat kampioen is geworden en op de kar werd rond getrokken door een trekker. Het ging mis toen de trekker een bocht nam.

- In het Zwitserse plaatsje Davos start een grote en mysterieuze vergadering. Miljardairs en politici overleggen er deze week samen over de grote problemen in de wereld, zoals het klimaat, corona en de oorlog in Oekraïne. Veel van de overleggen zijn geheim en we weten niet wat er precies wordt afgesproken.

- Olympique Lyonnais heeft de finale van de Champions League gewonnen. De Franse club won met 3-1 van FC Barcelona. Oranje-internationals Danielle van de Donk en Damaris Egurrola spelen voor Olympique Lyonnais, maar zij kwamen niet in actie.