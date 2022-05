Platte kar met voetbalteam kantelt: 20 gewonden

In het plaatsje Losser, in de buurt van Enschede, is een platte kar met een groep mensen gekanteld. Daarbij raakten 20 mensen gewond.

Vier van hen zijn weggebracht met een ambulance. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.

Kampioen

Het zou gaan om een voetbalteam dat kampioen is geworden. Ze werden op de kar rond getrokken door een trekker, zodat mensen ze konden toejuichen. Het ging waarschijnlijk mis toen de trekker een bocht nam.

In totaal kwamen tien ambulances en twee traumahelikopters naar de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.