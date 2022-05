Emma Wortelboer over gekleurde slippers en insecten-beten

Je kent Emma Wortelboer misschien wel van het programma Last family standing of van Steken en Prikken. Ook mocht ze in 2019 de punten geven voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Verslaggever Bart ging bij haar langs en nam jullie vragen mee.

In Steken en Prikken onderzoekt Emma Wortelboer, samen met Jurre Geluk, hoe insecten-beten voelen. Hoe vindt ze het om dat programma te maken? Welke insecten-beet deed het meeste pijn? En waarom draagt ze eigenlijk altijd gekleurde slippers? Je ziet het in de video hierboven!