Nieuwswekker: Olifanten-vergadering + Politie gebruikt deepfake

Goedemorgen! De week is weer begonnen. Heb je er zin in? We hebben hier het laatste nieuws voor je en natuurlijk... Het weer Op de meeste plekken is het nu nog droog, maar vanmiddag kunnen er flinke buien vallen. Het wordt wel warm: zo'n 19 tot 24 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Voor het eerst zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor honger, oorlog en ander geweld in hun land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties komt dat onder andere door de oorlog in Oekraïne en conflicten in Afghanistan en Myanmar. - De politie gebruikt een deepfake-video om een oude zaak op te lossen. Deepfakes zijn video's die echt lijken, maar dat niet zijn. Daarin zegt bijvoorbeeld iemand iets, wat hij of zij nooit echt heeft gezegd. In de video van de politie zie je Sedar Soares. Die jongen werd 20 jaar geleden op straat doodgeschoten. Hij was toen 13 jaar. In de deepfake-video roept hij getuigen en de dader op om zich te melden.

Dit is vandaag in het nieuws: - Het gaat niet goed met het koraal. En dat is slecht nieuws, want koraal is heel belangrijk voor de oceaan. Biologen en wetenschappers proberen daarom van alles te bedenken om het te redden. En dat lijkt nu te zijn gelukt. Ze hebben iets bedacht waardoor het koraal weer kan groeien. Hoe dat precies werkt, zie je vanavond in onze uitzending. - Leiders van Afrikaanse landen komen deze week samen om te praten over de toekomst van de olifant. Er leven nog ruim 400.000 olifanten in Afrika. Dat is veel minder dan 50 jaar geleden. In sommige Afrikaanse landen zijn juist steeds meer olifanten, maar die zorgen soms voor gevaarlijke situaties. De Afrikaanse landen willen daar nu afspraken over maken. - Je gaat een stuk harder en het is minder vermoeiend: fietsen op een e-bike. Steeds meer kinderen hebben zo'n elektrische fiets. Maar er gebeuren ook vaker ongelukken. In Assen leren kinderen daarom hoe je met zo'n elektrische fiets om kan gaan. Heb jij een e-bike? Of is zo'n fiets meer iets voor volwassenen? Reageer op onze stelling.

Elektrische fietsen zijn niets voor kinderen.

En dan nog even dit: Wat zou er met je gebeuren als je jaren lang, iedere dag een broodje hamburger eet? De Amerikaan Donald Gorske doet het al 50 jaar.