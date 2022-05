Politie gebruikt deepfake-video om oude zaak op te lossen

De politie gebruikt een deepfake-video om een oude zaak op te lossen. Deepfakes zijn video's die echt lijken, maar dat niet zijn. Daarin zegt bijvoorbeeld iemand iets, wat hij of zij nooit echt heeft gezegd.

In de video van de politie zie je Sedar Soares. Die jongen werd bijna 20 jaar geleden op straat doodgeschoten. Hij was toen 13 jaar. In de deepfake-video roept hij getuigen en de dader op om zich te melden.