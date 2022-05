Oma Rietje (82) verbetert wereldrecords met atletiek

Ze is niet meer de allerjongste, toch rent oma Rietje razendsnel over de atletiekbaan. Ze is op de 400 meter zelfs de snelste vrouw van 80 jaar of ouder.

Alle atletiek-onderdelen

Rietje kan behalve hard rennen, ook hoog- en verspringen. Ze heeft op alle atletiek-onderdelen een Nederlands, Europees of zelfs wereldrecord.