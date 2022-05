Wow! Visser spot bultrug in de Noordzee

Een walvis zien is voor veel mensen een droom. En de kans dat je er één tegenkomt is niet zo groot. Toch zag Lourens Janisse een bultrug-walvis zwemmen toen hij in een rubberbootje aan het vissen was met een vriend. De bultrug zwom drie kilometer voor de kust van Westkapelle in Zeeland.

De bultrug is een grote walvis die in bijna alle oceanen ter wereld voorkomt. In de zee bij Nederland kun je er af en toe een tegenkomen. Bultruggen hebben veel energie. Ze slaan vaak met hun vinnen op het water en maken mooie sprongen.

Janisse en zijn vriend hadden alle tijd om filmpjes te maken. Het dier bleef zeker een uur lang bij ze in de buurt rondhangen.

Toen we ernaar toe gevaren waren, kwam hij steeds dichterbij. Lourens Janisse