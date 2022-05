Wetenschappers bedenken manier om koraal te redden

Het gaat niet goed met het koraal. En dat is slecht nieuws, want koraal is heel belangrijk voor de oceaan. Biologen en andere wetenschappers proberen daarom van alles te bedenken om het te redden. En dat lijkt nu te zijn gelukt.

Wetenschappers hebben iets gemaakt waar koraal makkelijk op kan groeien. De afgelopen maanden hebben ze dat getest in een aquarium in Arnhem, en het werkt.