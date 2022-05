Nieuwswekker: Chaos op Schiphol + Korthom bekogeld

Goedemorgen en welkom bij de Nieuwswekker. Vandaag trekken er nog regenbuien over het land, maar in de middag wordt het vanuit het westen droger met meer zon.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De Nederlandse politie is bezorgd over wapens die uit de 3D-printer komen. Die worden zowel hier als in het buitenland steeds vaker gevonden. Criminelen kunnen een ontwerp downloaden en de wapens zelf printen. De politie wil dat niet alleen de wapens, maar ook de ontwerpen verboden worden.

De wapens zijn dan wel van plastic, maar ze zijn levensgevaarlijk. NOS

- Het is weer chaos op vliegveld Schiphol. Doordat er te weinig beveiligers zijn moeten mensen soms wel 5 uur wachten voordat ze naar hun vliegtuig kunnen. Veel mensen kunnen daardoor niet op reis of vertrekken uren later. In de meivakantie ging het ook al helemaal mis op de luchthaven. Toen maakten we daar deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Wielrenster Ellen van Dijk heeft een record te pakken: het werelduurrecord! In precies een uur tijd moet ze zo veel mogelijk rondjes zien te fietsen op een wielrenbaan in Zwitserland. Dat record was 193 rondjes en Ellen van Dijk fietste 197 rondjes. Dat is 49,25 kilometer in een uur. Na afloop zei Van Dijk dat ze superblij was.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is vandaag in het nieuws: - YouTuber Thomas Brok (Korthom) vertelt in een video dat hij met stenen en parfumflesjes is bekogeld. Het gebeurde toen hij voor zijn serie Schooltour aan het filmen was bij een middelbare school. Hij gaat aangifte doen bij de politie. We hebben vandaag een stelling over dit onderwerp:

YouTubers moeten overal kunnen filmen. Eens Oneens Verstuur Eens 42.5% Oneens 57.5% Favoriet maken Reageer op de stelling: YouTubers moeten overal kunnen filmen.

- Het is nu precies drie maanden oorlog in Oekraïne. Op 24 februari viel het Russische leger het land binnen. Sindsdien zijn er duizenden mensen omgekomen aan allebei de kanten en zijn miljoenen mensen gevlucht. Hoe gaat het nu met de strijd? En is het einde van de oorlog al in zicht? Je hoort er vanavond meer over in de uitzending en de app.

Een verwoeste tram in Marioepol, in Zuid-Oekraïne EPA

En dan nog even dit: Een dominobaan van 1400 kratjes; in een supermarkt in Tilburg heeft het personeel zich wel vermaakt na sluitingstijd.