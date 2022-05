Politie bezorgd over wapens uit 3D-printers

Een 3D-printer gebruiken kan handig zijn. Misschien heb je er thuis of op school wel eens mee gewerkt. Maar het wordt ook gebruikt om wapens mee te maken en dat moet stoppen zegt de politie.

Wapens gemaakt met een 3D-printer worden in het buitenland en in Nederland steeds vaker gevonden. Vorig jaar gebeurde het voor het eerst in Nederland.

Zo'n wapen hebben is verboden, maar een handleiding waarin staat hoe een 3D-wapen gemaakt wordt is wel toegestaan. De politie en regering willen dat dat verandert: