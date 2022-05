Duizenden extra opvangplekken voor vluchtelingen

Het is de afgelopen tijd vaak in het nieuws: er zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. 25 burgemeesters hebben nu afgesproken dat ze extra opvang gaan regelen. Het gaat om bijna 4000 plekken.

Vluchtelingen die in Nederland aankomen moeten zich melden bij plekken waar het de laatste tijd behoorlijk druk is. Zo druk, dat er vaak niet genoeg slaapplekken zijn. De afgelopen weken moesten mensen er zelfs buiten blijven, of op stoelen slapen.