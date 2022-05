Weer urenlang wachten in de rij op Schiphol

Iemand schrijft op Twitter dat hij 6 uur en 30 minuten moest wachten. En ander vertelt hoe vervelend het was.

Het is weer chaos op vliegveld Schiphol. Maandag stonden mensen uren in de rij en veel mensen klagen dat ze hun vlucht hebben gemist.

De problemen komen doordat er te weinig mensen op Schiphol werken. Er zijn niet genoeg beveiligers en daardoor moeten mensen langer wachten voordat ze naar hun vliegtuig kunnen. De luchthaven denkt dat het tot en met de zomervakantie heel druk blijft.

In de meivakantie waren er ook grote problemen. We maakten daar toen deze video over: