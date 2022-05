Rechter: Blauw huis mag blauw blijven

Zelf de kleur van je huis bepalen mag niet altijd in Nederland. Soms zijn er regels over welke kleuren wel en niet mogen. In Amstelveen verfde een man zijn huis blauw en daarom ging de gemeente naar de rechter.

Sommige buren hadden bij de gemeente over het huis geklaagd. Ze vonden het blauw te opvallend en niet passen in de wijk. De eigenaar van het huis was het daar niet mee eens.