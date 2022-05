Atleet wil voor de zesde keer naar de Olympische Spelen

Atleet Churandy Martina wil heel graag meedoen met de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Als dat lukt, zijn het zijn zesde Olympische Spelen. Het gebeurt niet vaak dat een sporter zo vaak meedoet met de Spelen.

Churandy Martina is sprinter en loopt de 100 en 200 meter. Vorig jaar kwam hij op die onderdelen nog in actie op de Spelen in Tokio. Hij zei toen dat het zijn laatste Olympische Spelen waren. Nu heeft hij zich dus bedacht.