Ontsnapte papegaai gevangen door de brandweer

In Vlijmen is gisteravond een ontsnapte papegaai gevangen. Het gaat om een ara. Dat is een kleurige papegaai die veel geld waard is. Het dier vloog rond in een woonwijk en was op het dak van een huis gaan zitten.

De bewoners van het huis zagen het beest zitten en beelden de brandweer. Die hebben de ara met een net van het dak afgehaald.

Vakantie

Het lijkt erop dat het baasje van de ara op vakantie is. De persoon die nu voor het dier zorgt, had waarschijnlijk het kooitje niet goed dicht gedaan.

De papegaai wordt vandaag weer naar huis gebracht.