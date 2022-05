Schrikken! Mensen vinden slang achter de tv

Mensen in Maastricht zijn flink geschrokken: achter hun tv vonden ze een slang. Het reptiel verstopte zich tussen de elektriciteitskabels.

Het gaat om een rode rattenslang, die ook wel korenslang wordt genoemd. Deze slangensoort wordt vaak als huisdier gehouden. De slang is niet giftig, maar kan zijn prooi wel doden door te wurgen.

Oproep

De Dierenambulance Zuid-Limburg heeft de slang opgehaald en naar een opvang gebracht. Van wie het dier is, is niet bekend. Daarom heeft de Dierenambulance online een oproep geplaatst om het baasje te vinden.

Goed in ontsnappen

Volgens slangenkenners is de korenslang heel goed in ontsnappen. Het beestje kan goed klimmen. Daarom is het belangrijk om het terrarium (het glazen kastje waar de slang in woont) goed te sluiten. 's Avonds is de korenslang heel actief, want dan jaagt het graag op knaagdieren op vogels.