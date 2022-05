Guus is de beste voorlezer van het land

Guus is de winnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd. Hij/zij kan dus het beste voorlezen volgens de jury.

De finale was vanmiddag in Utrecht en 12 kinderen deden mee. Zij hadden de voorronde in hun provincie gewonnen. In totaal hadden ruim tienduizend kinderen zich aangemeld voor de wedstrijd.

In de jury zaten schrijver Marco Kunst, tekenaar Martijn van der Linden en presentator van het Jeugdjournaal, Annabelle Zandbergen. Volgens hen had Guus het dus het beste gedaan en die is heel blij met de prijs.