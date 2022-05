Nieuwswekker: Feyenoord verliest + Hemelvaartsdag

Het is in ieder geval lekker weer om buiten te spelen. Het wordt zonnig en tussen 17 en 21 graden. Alleen in Limburg is er kans op regen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Carnaval is altijd in maart of februari, maar in IJsselstein, oftewel Apestad, is het vandaag feest. In februari ging de optocht door corona niet door, maar nu dus wel. Ook veel kinderen lopen mee met de optocht. Hoe ze het vinden, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

- Het is vandaag Hemelvaartsdag. Christenen vieren op deze dag dat Jezus is opgevaren naar God. Vanavond is voor het eerst The Passion Hemelvaart te zien. Dat is een soort musical over die gebeurtenis. Tijdens Pasen is er langer The Passion. Ieder jaar kijken daar miljoenen mensen naar. De acteurs die meespeelden in The Passion, spelen nu ook in The Passion Hemelvaart. Acteur Soy Kroon speelt Jezus.

- Veel mensen zijn vrij op Hemelvaartsdag en gaan daarom een weekendje weg. Deskundigen verwachten daarom dat het druk is op de weg en op vakantie-plekken. Ga jij vandaag iets speciaals doen? Laat het hieronder weten: