Grote brand en explosies in Rijswijk

In meerdere gebouwen in Rijswijk woedt een grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. De rookwolken zijn in de hele omgeving te zien. Ook zijn er explosies gehoord. Die komen waarschijnlijk van gasflessen die in de gebouwen lagen. Op het terrein zitten bedrijven en er wonen dus geen mensen.

Wel is er een hotel in de buurt. Vanwege de rook zijn tientallen gasten naar een ander hotel gebracht.

Garage

In de gebouwen zit onder andere een garage. Er zijn veel hulpdiensten uit de omgeving ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer zegt dat de rook geen gevaar oplevert, maar wel veel hinder kan veroorzaken.