Klokhuis-acteur Gijs de Lange overleden

Acteur Gijs de Lange is overleden. Jarenlang speelde hij in afleveringen van het Klokhuis. De acteur is 65 jaar geworden.

Gijs de Lange was al een tijd ziek. Hij had een zeldzame longziekte.

Vieze kok

De laatste jaren speelde Gijs de Lange de rol van directeur Ben in het Klokhuis-kantoor. Vroeger had hij een andere rol in het televisieprogramma: die van vieze kok Alberdink Thijm.