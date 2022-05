Pelle heeft narcolepsie en valt soms plotseling in slaap

Een paar jaar geleden merkte Pelle's ouders dat er iets aan de hand was toen hij op de gekste momenten in slaap viel. Na een test in het ziekenhuis bleek dat Pelle narcolepsie heeft.

Pelle van 11 heeft narcolepsie. Dat is een zeldzame slaapziekte waarbij je zomaar ineens in slaap kan vallen.

Mensen met narcolepsie hebben vaak ook kataplexie, net als Pelle. Als hij bijvoorbeeld hard moet lachen, verslappen zijn spieren waardoor hij in elkaar zakt.

In Nederland zijn er maar een paar duizend mensen die er last van hebben.

Dutjes

Op school is er een ruimte waar Pelle dutjes kan doen. Zijn klasgenoten weten al jaren dat hij narcolepsie heeft. Voor hen is het heel normaal wanneer Pelle uit het klaslokaal is om even te slapen.