In IJsselstein is het nu pas carnaval (of nu al)

Er lopen vandaag ook kinderen mee in de carnavalsoptocht van Apestad (zo heet IJsselstein tijdens carnaval). Zoals Suus van 10. Haar carnavalsgroep loopt vandaag in korte broeken in plaats van in warme pakken.

Carnaval in mei?! In IJsselstein doen ze dat gewoon, ook al is carnaval eigenlijk altijd in de winter. Vanwege corona kon de carnavalsoptocht afgelopen winter niet doorgaan. Daarom houden ze hem vandaag.

Carnaval wordt vooral in het zuiden van Nederland gevierd. Maar ook op sommige andere plaatsen in Nederland gaan mensen ieder jaar carnavallen. Het feest is ieder jaar op een andere dag in februari of maart . Dat heeft te maken met het katholieke feest Pasen . Dat is altijd op zondag na de eerste volle maan van de lente. En carnaval is namelijk altijd precies 40 dagen voor Pasen.

Dat carnaval in IJsselstein nu in mei is, is dus heel bijzonder. Afgelopen winter was in veel plaatsen geen carnaval, of ging de optocht niet door. Dat vonden de mensen in IJsselstein zonde. Daarom besloten ze het vandaag in te halen.

En ze zijn niet de enigen. Veel steden en dorpen halen de carnavalsoptocht de komende weken in.

Wél carnaval in februari

In andere plaatsen was deze winter wél carnaval op de normale datum in februari, zoals in Sittard. Daar maakten we toen deze video over: