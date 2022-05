Eleyna (11) verloor haar vriendin bij de aanslag in Texas

In de Amerikaanse staat Texas is een grote herdenking gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op een basisschool. Een man schoot daar eergisteren 19 kinderen en 2 docenten dood. Waarom hij dat deed is niet bekend.

Familie en schoolgenoten zijn ontzettend verdrietig over wat er is gebeurd. Ook Eleyna van 11. Zij was met haar klas op schoolreisje toen het gebeurde en kreeg een bericht over de aanslag. Een vriendin van haar was in de school en is om het leven gekomen.