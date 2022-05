Nieuwswekker: Heksen + Oudste man ter wereld

Goedemorgen! Grote kans dat je vandaag vrij bent. In dat geval heb je extra veel tijd om van deze Nieuwswekker te genieten. Het weer Of het weer ook genieten is? Nou, niet echt. Het wordt tussen de 16 en 19 graden en in het noorden kan een bui vallen.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De Amerikaanse Elizabeth Johnson jr. is toch geen heks. 329 jaar gelden werd de vrouw uit het stadje Salem door een rechter als heks aangewezen. Maar een groep scholieren ontdekte nu dat dit eigenlijk helemaal niet klopte. Een senator ging daarom nog een keer naar de zaak kijken en gaf ze gelijk. Hij zorgde ervoor dat, nu dus meer dan 300 jaar later, Johnson jr. ook voor de wet geen heks meer is. - Vitesse heeft het eerste play-off duel van AZ gewonnen met 2-1. De twee clubs strijden om Europees voetbal. Wie de beste is over twee wedstrijden, die mag volgend seizoen in de voorronde van de Conference League spelen. Zondag is de tweede wedstrijd in Alkmaar. Hieronder zie je alle goals!

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Steeds meer mensen hebben hulp nodig, omdat ze te weinig geld hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. De belangrijkste reden is dat bijna alles duurder is geworden de laatste maanden. Ook de familie van Kellyn (10) krijgt hulp. In het Jeugdjournaal van vanavond hoor je haar verhaal. - De oudste man van de wereld is jarig. Juan Vicente Pérez Mora uit Venezuela wordt vandaag 113 jaar. Het is zijn eerste verjaardag als oudste man ter wereld.

Officieel de oudste

- Tennisser Botic van de Zandschulp speelt vandaag een belangrijke tenniswedstrijd. Op Roland Garros, een groot tennistoernooi in Parijs, is Rafael Nadal zijn tegenstander. Een makkie wordt het zeker niet. Nadal won het toernooi al 13 (!) keer.

Botic van de Zandschulp EPA

En dan nog even dit: Pelle heeft een zeldzame slaapziekte: narcolepsie. Daardoor kan hij zomaar ineens in slaap vallen of van het lachen in elkaar zakken. Omdat hij vindt dat de ziekte nog te onbekend is, vertelt hij zijn verhaal.