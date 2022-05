Kangoeroe huppelt door weiland op Texel

Het was een bijzondere melding die de politie op Texel gisteren kreeg. Of ze een kangoeroe wilde vangen die door een weiland aan het huppelen was.

Eerst geloofden de agenten het eigenlijk niet, maar ze gingen voor de zekerheid toch maar een kijken nemen. En wat bleek? Er was inderdaad een kleine kangoeroe los op het eiland: een parmawallaby.