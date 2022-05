Vroem Vroem! Jongetje (1) aangehouden zonder rijbewijs

Het is de droom voor veel kinderen om auto te mogen rijden. In Boxtel reed er zelfs een jongen van 1 jaar in een auto en dat vond wijkagent Hicham wel heel opvallend.

De agent reed meteen met zwaailichten naar de jongen en gaf hem een stopteken. De 1-jarige jongen stopte meteen en hij moest zijn rijbewijs laten zien. Maar die had hij natuurlijk nog niet. Het jongetje kreeg voor de grap een bekeuring, maar hoefde die natuurlijk niet te betalen.