Sander (13) redde iemand uit een brandend huis

Wat te doen bij brand

Wat je sowieso moet doen als je ergens brand ziet, is zorgen dat je zelf veilig bent. Dus als het in jouw huis is, alarmeer iedereen in je huis. Bepaal dan samen met volwassenen of de brand nog te blussen is en of jullie dat samen kunnen doen. Als zelf blussen niet lukt, ga je meteen naar buiten.

En daarna kun je zo snel mogelijk 112 bellen. Het duurt gemiddeld 8 minuten voor de brandweer er is. Overleg altijd met de mensen van de alarmcentrale wat je in de tussentijd doet. Zomaar in je eentje een brandend huis ingaan is volgens de brandweer nooit goed. Want niet alleen het vuur is gevaarlijk, ook de rook is heel schadelijk voor je.