Kind gewond na ongeluk in Sprookjesbos

Enge momenten in pretpark Sprookjesbos in Valkenburg. Drie bezoekers raakten vanmiddag gewond doordat het karretje waar ze in zaten naar beneden viel.

Twee volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. Een ander kind dat in het karretje zat, hoefde niet naar het ziekenhuis.

Calidius

Mensen die erbij waren, zeggen dat het ongeluk gebeurde in de attractie Calidius. Dat is een soort uitkijktoren met bakjes eraan waar mensen in kunnen zitten. De karretjes hangen op 10 meter hoogte, zodat je over het park uit kunt kijken. De Calidius is sinds september open.