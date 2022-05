Levi vindt zeldzame vlinder in zijn achtertuin

Die vlinders worden bijna nooit in Nederland gezien. Maar nu dus wel, zomaar ineens in de achtertuin van Levi. Hij vond de vlinder er bijzonder uitzien en besloot op te zoeken wat het voor een was. Toen kwam hij erachter hoe zeldzaam de vlinder is.

De oleanderpijlstaart is een nachtvlinder. De soort komt voor in Afrika en in Zuidoost-Azië. Ook komt de vlinder voor in Zuid-Europa. Maar in Nederland dus bijna nooit.