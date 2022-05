Nieuwswekker: Proefdieren + Politie Texas wachtte te lang

Het wordt iets kouder dan gisteren met zo'n 15 tot 17 graden. Verder is het én zonnig én bewolkt en het kan op sommige plekken regenen.

Goedemorgen! Wat fijn dat je de Nieuwswekker leest. Zoals je van ons gewend bent beginnen we weer met...

- De politie in Texas heeft te lang gewacht met het binnengaan van het klaslokaal waar iemand negentien kinderen en twee docenten doodschoot. Dat heeft een politiewoordvoerder gezegd. De 18-jarige Salvador Ramos was dinsdag de basisschool ingelopen met een wapen en begon te schieten. Een vriendin van Eleyna werd geraakt en kwam om het leven.

- Er komt een onderzoek naar het ongeluk in pretpark het Sprookjesbos in Valkenburg. Gisteren viel een karretje van een attractie naar beneden. Een kind en twee volwassenen die erin zaten, raakten gewond. De attractie blijft voorlopig dicht om te onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De rest van het park gaat vandaag wel weer open.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Ieder jaar worden er honderdduizenden proeven uitgevoerd door mensen op dieren. Voor sommige van deze dieren wordt daarna een nieuw onderdak gezocht. Ook voor de hond van Pepijn, die eerst proefdier was in een laboratorium en nu een nieuw thuis heeft gekregen. Pepijn en zijn hond zie je vanavond in het Jeugdjournaal!