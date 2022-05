1, 2, 3.. Hoeveel drollen liggen hier? Bewoners gaan ze tellen

Een stinkend taakje voor bewoners van een wijk in Groningen. In hun buurt ligt heel veel hondenpoep en dat zijn ze zat. Om te laten zien hoe groot het probleem is, gaan ze vandaag alle drollen tellen.

In de buurt hebben ze al jaren last van hondendrollen. Sommige mensen gaan zelfs niet meer naar het park, omdat het daar te erg stinkt naar poep.

De bedenkers van de actie steken vlaggetjes in de drollen, zodat de poep extra goed opvalt en later opgeruimd kan worden.

Poepfoto's

Een fotograaf uit Dordrecht was de hondendrollen in zijn buurt ook helemaal zat. Hij maakte er foto's van om baasjes te laten zien hoe smerig het is. Wij maakten daar eerder deze video over: