De hond van Pepijn was proefdier in een laboratorium

Hij is hartstikke lief, maar hij heeft wel veel meegemaakt in zijn leven. De hond van Pepijn (11) was namelijk proefdier. Er werden allerlei tests op hem uitgevoerd in een laboratorium. Nu heeft beagle Chase een nieuw leven bij Pepijn en zijn familie in Almere.

Want ze verdienen een nieuw huisje. Ze zijn gezellig, speels en lief voor je. Je kunt ermee spelen en ze verdienen een leuker leven. Pepijn

Ieder jaar voeren wetenschappers honderdduizenden proeven uit op dieren. Op ratten, muizen en andere knaagdieren, maar ook op honden en katten. Zo testen wetenschappers bijvoorbeeld hoe ziektes ontstaan, proberen ze medicijnen uit en kijken ze of die medicijnen bijwerkingen hebben. Maar ook onderzoeken ze hoe het lichaam van dieren reageert op eten of make-up. Gevaren Dat is belangrijk voor mensen, zodat de makers van producten en wetenschappers weten welke gevaren er zijn en hoe ze die moeten verhelpen. Soms blijkt dat het medicijn of product gevaarlijk is. Daar komen ze dan achter doordat de dieren ziek worden of zelfs doodgaan. Dan weten de onderzoekers dat mensen het product of medicijn niet mogen krijgen. Veel mensen vinden dat zielig voor de dieren.

Voor sommige van deze dieren wordt na een aantal proeven een nieuw thuis gezocht. Dat gebeurde ook met Chase. Het gezin van Pepijn heeft Chase geadopteerd toen hij 8 maanden oud was. En net als Chase krijgen ieder jaar zo'n 100 andere beagle-honden een nieuw huis bij een Nederlands gezin. Dat kan best een uitdaging zijn, want de honden hebben soms angstig gedrag. Dat is dan ook voor Pepijn soms moeilijk om mee om te gaan.