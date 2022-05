Nieuwswekker: Handgranaat + Madrid wint Champions League

Goedemorgen! Morgen weer naar school, maar vandaag nog genieten van één dagje vrij dit extra lange weekend. Het weer Het wordt vandaag nog iets kouder dan gisteren. Er is ook meer bewolking en het hele land heeft kans op regen. De temperatuur is zo'n 13 tot 15 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Real Madrid heeft de Champions League gewonnen! Ze versloegen in de finale met 1-0 het Liverpool van Virgil van Dijk. Vinícius Júnior scoorde de winnende in de tweede helft. Toch was keeper Courtois de uitblinker. Hij maakte heel veel reddingen.

Real viert het winnen van de Champions League EPA

- Verdrietig nieuws uit Brazilië. Daar zijn zeker 31 mensen overleden door noodweer. Er is zoveel regen gevallen dat er aardverschuivingen zijn ontstaan. Duizenden mensen hebben ook hun huis moeten verlaten. - Een bijzondere ontdekking op een strand in Noord-Ierland. Een jongetje vond daar een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog. En daar was de politie blij mee, want de granaat had zomaar kunnen ontploffen. De granaat is nu door een expert van het leger op een veilige plek ontploft.

De gevonden handgranaat Facebook/politie Ards & North Down

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Sinds de mannen van de Taliban de macht hebben in Afghanistan, zijn er weer een boel hele strenge regels ingevoerd. Ook de boerka is weer heel veel te zien op straat. Dat is een kledingstuk dat vrouwen dragen dat hun hele lichaam en gezicht bedekt. Zelfs tv-presentatrices mogen alleen nog in beeld als ze bijna helemaal bedekt zijn.

Een vrouw met een boerka loopt over een markt in de Afghaanse stad Qala-e-Now AFP

En er is nog veel meer veranderd in Afghanistan. Hoe dat is voor de mensen in het land, zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Armin van Buuren is al jaren een van de beroemdste Nederlandse artiesten. De dj treedt overal ter wereld op met zijn muziek. Deze week gaat ie eindelijk weer een keer in Nederland optreden - en daar kunnen kinderen ook bij zijn. Wij zijn benieuwd of 'ie er een beetje zin in heeft. Noortje ging bij hem langs, met jullie vragen natuurlijk! - En Max Verstappen moet vandaag goed zijn best gaan doen om in te halen. Bij de Formule 1-race in Monaco start hij namelijk als vierde. Het wordt een lastige klus voor de Nederlander, want op het straten-circuit van Monaco is inhalen moeilijk. De race start om 15.00 uur.

Een balende Max Verstappen na de kwalificatie ANP

En dan nog even dit: Soms lijkt het wel alsof je geen stap buiten kunt zetten zonder in een hondendrol te stappen. Dat dachten mensen in Groningen in ieder geval wel. Ze besloten in actie te komen.