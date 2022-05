Dj Armin van Buuren over blunders, bekendheid en Blah Blah Blah

Noortje ging langs bij Armin en stelde jullie vragen. Je ziet het in de video hierboven.

Armin van Buuren is al jaren een van de beroemdste Nederlandse artiesten. De dj treedt overal ter wereld op met zijn muziek. Deze week gaat ie eindelijk weer een keer in Nederland optreden. En ook kinderen kunnen daar bij zijn; de shows zijn voor alle leeftijden.

Armin van Buuren is één van de bekendste dj's ter wereld, Hij stond als eerste vier keer achter elkaar op plek 1 in de DJ Mag Top 100. Dat is de wereldranglijst voor dj's.