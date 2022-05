Nieuwswekker: Avondvierdaagse + voetbalrellen

De zon laat zich vandaag iets meer zien dan gisteren. In het noorden van het land kan nog wel hier en daar wat regen vallen. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.

Goedemorgen! Ben je klaar voor de nieuwe schoolweek? Je begint in ieder geval goed met het lezen van de Nieuwswekker. We beginnen zoals altijd met...

- Excelsior gaat naar de eredivisie ! Na een knotsgekke wedstrijd won de club uit Rotterdam uiteindelijk van ADO Den Haag. Excelsior kwam stond met 3-0 achter, maar kwam toch weer terug. Na verlenging was de stand weer gelijk: 4-4. En toen won Excelsior de penalty's. Dus de Rotterdammers spelen volgend seizoen eredivisie-voetbal.

Rond middernacht was het weer rustig rond het stadion.

De spelers van Excelsior konden er amper een feestje van maken in Den Haag. Ze moesten meteen het veld af vluchten, omdat supporters van ADO het veld op renden en gewelddadig werden.

- Samen wandelen en een feestje vieren. Dat is voor veel kinderen de avondvierdaagse . En die gaat voor veel kinderen vandaag van start. Dit jaar heeft de avondvierdaagse ook een eigen liedje: Avond4daagse van Kinderen voor Kinderen.

Het vliegtuig verdween gisteren van de radar tijdens een vlucht van zo'n 20 minuten van Pokhara naar Jomsom, in het Himalaya-gebergte. Vlak voordat het zou landen, viel het contact met het toestel weg.

- In Nepal is het wrak gevonden van het vliegtuig dat gisteren plotseling verdween. Het vliegtuig met 22 mensen aan boord bleek neergestort. Er zijn geen overlevenden gemeld.

- Al meer dan twee miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Toch konden veel kinderen Oekraïne niet uit. De 12-jarige Jana en Dilara bleven in hun dorp dat door Russische soldaten was bezet. Vanavond in het Jeugdjournaal laten zij zien hoe hun dorp er nu uitziet.

- Heel veel Nederlandse boeren houden vandaag hun koeien in de stal. Dit doen ze omdat ze het niet eens zijn met plannen van de overheid. Eén van die plannen is dat boeren een extra vergunning nodig hebben om koeien op het weiland te laten lopen. Dit om minder stikstof-uitstoot te hebben. De boeren vinden dit 'absurd'.