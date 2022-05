1, 2 of 3 sterren voor de beste restaurants ter wereld

Wat zijn de beste restaurants ter wereld? Dat is vandaag bekendgemaakt. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen. Daarin staat een lijst met wat de makers de beste restaurants ter wereld vinden.

Restaurants kunnen 1, 2 of zelfs 3 sterren krijgen. Hoe meer sterren, hoe beter. In Nederland zijn er vandaag tien restaurants bijgekomen met één ster. Drie restaurants zijn van één naar twee sterren gegaan.

Drie sterren

In Nederland zijn er maar twee restaurants met drie Michelin-sterren. Die hebben ze al een paar jaar. De restaurants heten De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen.