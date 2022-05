Door dit stadje loopt een gigantisch houten paard

In België is dit weekend het feest Ros Beiaard gevierd. Dat is een belangrijke traditie in de stad Dendermonde. Een gigantisch houten paard gaat dan voorop in een lange optocht door de stad.

Op het paard zitten vier broers. Zij moeten na elkaar geboren zijn. Er mag dus geen zusje tussen zitten. Ook moeten ze in Dendermonde geboren zijn, daar nog wonen en tussen de 7 en 21 jaar zijn. Hun ouders en opa en oma moeten ook in Dendermonde zijn geboren.

Trainen

Dit jaar doen Maarten, Wout, Stan en Lander mee. De broers hebben lange tijd getraind. Zo'n groot paard zit namelijk niet lekker. De broers moeten hun benen erg wijd houden en dat doet na een tijdje behoorlijk pijn.

Het paard wordt gedragen door 12 vrijwilligers. Dat is trouwens ook geen pretje, want het paard is 5 meter hoog en weegt meer dan 800 kilo.

De volgende keer

Het Ros Beiaard is maar één keer in de tien jaar. Het zou in 2020 zijn, maar dat ging door corona niet door. Het volgende feest is in 2030.