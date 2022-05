Vrienden kwamen in de rellen bij ADO terecht: 'Heel heftig'

Het ging gisteren helemaal mis bij de wedstrijd ADO Den Haag - Excelsior. ADO verloor en er braken rellen uit. Casper en zijn vrienden waren erbij en maakten de rellen van dichtbij mee. Daar zijn ze flink van geschrokken.

Tijdens de wedstrijd was er nog niks aan de hand. Maar aan het eind ging het dus helemaal mis. Excelsior won met penalty's en daar waren sommige ADO-fans erg boos over. Ze gooiden met vuurwerk en stenen. Daardoor was het erg gevaarlijk in het stadion.

Casper stond er middenin.